Mbappé-Neymar-Messi, l'instant plaisir

Trop rarement alignés ensemble, pas assez impliqués dans le travail défensif, trop peu inspirés balle au pied, trop individualistes... Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé n'ont pas vraiment brillé ensemble cette saison sous les couleurs du PSG. Jusqu'à ce mois d'avril, et deux copies merveilleuses rendues contre Lorient et Clermont. La suite, c'est quoi ?

Ne pas bouder son plaisir

Onze. Comme le nombre de joueurs qui composent une équipe de football. Ou comme le nombre de buts inscrits par le trio offensif du PSG en... deux matchs. Unecontre Lorient il y a tout juste une semaine, suivie d'un set de tennis collé à Clermont ce samedi soir . Pour leurs neuvième et dixième matchs en commun en Ligue 1, les trois compères ont enfin offert deux récitals à la hauteur des immenses attentes placées en eux en début de saison. De quoi engendrer de nombreux regrets alors que ce PSG-là ne joue plus rien, mais également filer un paquet de plaisir à tous ceux qui suivent le club de la capitale. De quoi, surtout, poser une question : une fin de saison en trombe des trois lascars peut-elle changer le script, pour cet été ?Neymar pour Messi, qui contrôle de la poitrine avant d'envoyer un petit ballon parfaitement dosé pour envoyer Kylian Mbappé conclure tranquillement devant le pauvre Arthur Desmas. Dix-neuf minutes de jeu, 2-0 pour le PSG à Gabriel-Montpied et une action de grande classe comme les supporters parisiens espéraient en voir tous les week-ends ou presque cette saison. Il aura finalement fallu attendre ces dernières journées, sans grand entrain pour une équipe éliminée en Ligue des champions et promise à un dixième sacre national, pour voir les artistes offrir leur meilleure version collective., jubilait Kylian Mbappé au micro de Canal+ Décalé, après la fessée infligée à Clermont.

2 - Paris est la 1re équipe dont 2 joueurs marquent un triplé lors de la même rencontre en Ligue 1 (Mbappé & Neymar) depuis... le PSG lui-même contre Guingamp en janvier 2019 (Mbappé & Cavani). Prolifique. #CF63PSG pic.twitter.com/NYfo14LBG9

