Mbappé, Messi, Ronaldo… 5 footballeurs égéries du luxe

Les marques de luxe se disputent âprement les partenariats avec les sportifs. À la recherche de l’ambassadeur qui incarnera leurs valeurs tout en leur offrant la plus grande visibilité, elles font notamment les yeux doux aux stars du ballon rond. Parfumerie, horlogerie, automobile: découvrez cinq footballeurs associés au secteur du luxe.

1. Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est le nouvel ambassadeur de la maison Dior depuis décembre 2021. L’attaquant du PSG prêtera son image aux créations de Kim Jones, directeur artistique des collections masculines, ainsi qu’au parfum Sauvage . Depuis 2018, Mbappé collaborait déjà avec Dior dont il portait les tenues pour les événements hors des terrains. En parallèle, la maison de couture, filiale du groupe LVMH, a conclu un partenariat inédit d’une durée de deux ans avec le club de football parisien pour créer la garde-robe des joueurs.

Kylian Mbappé est sollicité par de nombreuses marques. Son plus vieux sponsor, Nike, lui rapporte aux alentours de 3 millions d’euros par an. En 2018, quelques jours avant son vingtième anniversaire, il a signé un contrat avec l’horloger Hublot . Début 2022, il s’est associé à la marque de lunettes Oakley.

2. Megan Rapinoe

Megan Rapinoe, capitaine de l’équipe de football américaine, championne du monde en titre et lauréate du Ballon d’or en 2019, a été choisie par la marque espagnole Loewe pour incarner sa campagne automne-hiver 2020-2021. C’est la première fois qu’une footballeuse devient égérie d’une grande maison de luxe. « Lorsqu’on me propose une opportunité en dehors du sport, particulièrement dans le secteur de la mode, je suis ravie. Dans le sport, on est souvent mises dans des cases », a déclaré la joueuse, connue pour ses cheveux roses et ses engagements en faveur de la communauté LGBTQI+.

3. Lionel Messi

Lionel Messi est un grand collectionneur de montres. Après 8 ans dans les rangs de la manufacture suisse Audemars Piguet, le septuple vainqueur du Ballon d’or a signé un contrat de 3 ans avec l’horloger américain Jacob & Co en janvier 2019. Dans le cadre de ce partenariat, le joueur a créé une montre en édition limitée à 180 exemplaires baptisée Epic X Chrono Messi. Ornée de blanc et de bleu en hommage à ses origines argentines, elle comporte son nom inscrit en relief sur le boîtier en titane Grade 5, sa signature sur le verre saphir, son logo - un M stylisé - sur le cadran à six heures, accompagné du numéro 10. Prix de vente: 24.000 euros.

Jacob & Co gâte son ambassadeur: en visite à l’exposition universelle de Dubaï en 2021, l’Argentin arborait une montre en or blanc cloutée de diamants spécialement conçue pour lui. Valeur de cette pièce unique: 530.000 euros.

4. David Beckham

Même retraité, David Beckham demeure une icône du luxe et de la mode. Au cours de sa carrière, l’ancien footballeur a représenté de nombreuses marques, de l’équipementier Adidas à l’horloger Breitling. En 2014, il a rejoint Jaguar pour soutenir le lancement de deux nouveaux modèles en Chine.

Il est depuis peu ambassadeur de Maserati. Pour célébrer cette collaboration, l’ex-joueur de Manchester United et du Real Madrid s’est rendu dans les ateliers du constructeur italien à Modène pour customiser une MC20. Baptisée Fuoriserie Edition, elle affiche les couleurs du club dont il est propriétaire, l’Inter Miami CF, à savoir le rose et le noir. David Beckham a également joué avec les matériaux sur la carrosserie, alliant surfaces mates et brillantes. La MC20 affiche un prix de départ de 220.000 euros, mais cette édition spéciale personnalisée atteindrait probablement des sommets si la star britannique décidait de s’en séparer un jour.

5. Cristiano Ronaldo

En 2013, Cristiano Ronaldo a posé pour la campagne publicitaire des modèles Ghost et SF24 du joaillier et horloger de luxe new-yorkais Jacob & Co. Comme son rival Lionel Messi, le joueur est un grand amateur de montres. En 2018, il est apparu à une conférence de presse avec un modèle Jacob & Co de la gamme Caviar Tourbillon signée Franck Muller au poignet. Composé d’émeraudes et de 424 diamants représentant plus de 15.000 carats au total, le garde-temps a été estimé à 1,5 million d’euros.

En 2014, le footballeur portugais a entamé un partenariat avec la manufacture horlogère suisse Tag Heuer . « Aucune autre marque de luxe n’a su tisser des liens aussi forts avec les sportifs de haut niveau. C’est une marque à la fois incroyablement glamour et anticonformiste », a déclaré CR7. Lors de la cérémonie de remise du Ballon d’or en 2016, il portait une Carrera Heuer-02T pavée de 68 diamants baguette spécialement fabriquée pour lui.

Zinédine Zidane, ambassadeur de Dior avant Kylian Mbappé En 1999, c’est un autre footballeur français, Zinédine Zidane, lui aussi auréolé d’une victoire en Coupe du monde, qui posait pour le parfum Eau sauvage de Dior. L’attaquant du PSG a d’ailleurs fait un clin d’œil à cette campagne devenue mythique lors d’un shooting réalisé pour Paris Match . Il y apparaît le visage à moitié caché dans un pull à col roulé, reprenant la pose de Zizou.

