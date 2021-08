Mbappe, le droit de retrait

Le départ de l'attaquant parisien s'annonce de plus en plus probable, si ce n'est imminent. Naturellement, du coup, beaucoup glosent sur sa stratégie louvoyante vis à vis du club, son manque de respect envers les supporters ou encore cette épineuse question du "partir libre". Comme si la liberté d'un joueur était conditionnée, non pas par ses envies ou ses rêves professionnels, mais sous condition d'hypothétiques devoirs envers son patron. C'est peut-être une erreur, mais Kylian à le droit d'aller voir ailleurs...

Une étape parisienne...

Dans l'actuel charivari autour du transfert de Kylian Mbappe, se joue d'abord une guerre (des nerfs) de communication entamée jeudi par Leonardo dans les colonnes de. Le club sait inévitable le fuite de son prodige. Il y perd un grand joueur et également son petit storytelling vantant le fabuleux destin du petit môme de Bondy devenu champion du monde et buteur du PSG. Un beau récit pour ancrer ce dernier dans son territoire. Toutefois, la réalité économique prime dans le capitalisme sportif.Et l'urgence pour les dirigeants parisiens consistent surtout à réaliser une bonne affaire, ou au moins à amortir leur investissement, celui consenti quand il l'avait arraché à prix d'or du coté de la Principauté. Par ailleurs, les finances parisiennes ont besoin d'un apport rapide d'argent frais, avec le fair-play financier et la DNCG en ligne de mire. Le chantage au "" tient à ce paramètre qui révèle, en outre, une part de l'hypocrisie de la direction à l'égard de Mbappe. Sans oublier que cette direction a, depuis le début de l'été, parfaitement su effectuer ses emplettes grâce à cette même opportunité (Messi, Ramos, etc).Peut-on accuser Kylian Mbappe ne pas avoir été suffisamment clair ? Ou juste d'avoir gardé sa meilleure carte dans sa manche pour ne se fermer aucune possibilité ? Peut-on critiquer un salarié de réfléchir à son parcours professionnel, d'abord pour lui plutôt que le bien de son entreprise ? Certes, un club de foot ne se résume pas à cela. Mais l'international n'a jamais caché, dès son arrivé dans la capitale, que pour lui son passage dans la plus belle team de Ligue 1, la seule capable de rêver d'une Champions League, ne constituait qu'une étape dans sa carrière. Le malentendu avec les supporters provient peut-être de là. Si sur le terrain, il n'y pas matière à lui reprocher grand chose, il n'a jamais, de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com