Mbappé, la tête dans les étoiles

Auteur d'un triplé ce mardi face au FC Barcelone, Kylian Mbappé est reparti du Camp Nou avec le ballon du match sous le bras et la défense blaugrana dans la poche. En l'absence de Neymar, le numéro 7 parisien a, enfin, pris ses responsabilités et signé une performance majuscule en phase finale de C1 sous les couleurs parisiennes.

Hyperactif en réussite

C'est comme s'il s'était préservé pour ce moment. Comme s'il s'était mis en hibernation, sur courant alternatif pendant toutes ces semaines pour se réveiller au meilleur de sa forme ce mardi soir, à 21 heures, au moment de croiser le fer avec onze Barcelonais sur la pelouse du Camp Nou. Pas forcément au meilleur de sa forme dans le jeu depuis le début de la saison, souvent maladroit dans ses dribbles et dans sa finition ces dernières semaines, Kylian Mbappé a signé face au FC Barcelone (1-4) un récital, du genre qui façonne une carrière et qui justifie un transfert à neuf chiffres. Faible avec les forts en Ligue des Champions depuis son arrivée au PSG en 2017, six mois après unequ'il a vengée à lui tout seul ce soir, Kylian Mbappé s'est offert ce mardi soir au Camp Nou son match référence. Celui qui marque son passage à l'âge adulte.En l'absence de Neymar, blessé à Caen la semaine dernière en Coupe de France, Mbappé portait sur ses épaules le poids des espoirs parisiens face à sa bête noire. Sur le papier, il avait absolument tout pour sortir une masterclass, ce soir : il était à son meilleur physiquement depuis le début de la saison, Marco Verratti et Leandro Paredes postés derrière lui pour lui envoyer des caramels dans les pieds, et une défense barcelonaise en lambeaux en face prête à se faire déchirer dans les grandes largeurs. La première occasion du match, dès la deuxième minute, vient d'ailleurs d'un ballon de Verratti lobé dans le dos de la défense, qui ne donne malheureusement rien. C'est aussi lui qui sert Icardi pour son tir trop mou du gauche, à la 19. Ses duels face à Dest (qui a pris le bouillon toute la soirée côté droit), Piqué et Lenglet ont tous tourné court, et toujours en faveur du Parisien. Sur ses 10 dribbles tentés, Mbappé en a réussi 9. Mbappé était rapide, il était vif, il était dangereux, il était inarrêtable. Comme il ne l'a été en Ligue