Mbappé : la prolongation au PSG, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ?

Lumineux lors des dernières sorties avec le PSG et globalement sur l'ensemble de la saison, Kylian Mbappé semble avoir trouvé son rythme (très élevé) de croisière dans la capitale. De leur côté, les dirigeants parisiens cherchent surtout à savoir si le wonderkid voudra prolonger l'aventure, alors que l'attaquant de 22 ans semble n'avoir jamais été aussi peu pressé de réaliser quelque chose.

Neymar, l'art de ne pas conclure

Impossible de savoir si le pays sera bel et bien libéré des contraintes sanitaires en juin 2022, la Covid-19 n'ayant pas abandonné l'idée de remettre le même bordel l'année prochaine. Une chose est cependant sûre : à cette même période, si rien ne bouge, Kylian Mbappé, lui, sera libre comme l'air et pourra s'engager gratuitement dans le club de ses rêves. Autant dire que pour les services RH du PSG, si on peut les appeler comme ça, les prochains mois seront cruciaux. L'enjeu : convaincre la grenouille de Bondy d'apposer sa signature sur le bas d'une offre de prolongation de contrat. C'est en tout cas le vœu le plus cher du, Nasser al-Khelaïfi, qui n'a pas manqué de saluer les belles performances de son numéro 7 après chaque tour de Ligue des champions passé par les gars de Pochettino. Le Barça au tapis ?, assurait le président. Le Bayern renvoyé à ses petites études ?C'est dit.Tout ceci reste pourtant un coup de bluff (pas très discret) du président parisien, car rien n'est pour le moment officiel. Pour le cas Neymar, l'horizon semble pourtant assez dégagé et le Brésilien, plus occupé à s'imaginer un futur de joueur de poker qu'à chercher une nouvelle destination, devrait rempiler incessamment sous peu., assurait-il mardi.À l'inverse, les choses traînent pour le Français. Ce n'est pas le genre de la maison, mais il sait aussi que le bon parcours en Ligue des champions le met en position d'avantage : Paris devra blinder Lire la suite de l'article sur SoFoot.com