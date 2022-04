Mbappé, l'électron présidentiel

Une nouvelle fois auteur d'un match brillant ce dimanche soir au Parc, face à Lorient (5-1), Kylian Mbappé a réaffirmé son statut de patron absolu au Paris Saint-Germain. Non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors : après le match, le Bondynois s'est livré avec une technique aussi fine que sur le pré à un exercice médiatique d'équilibriste, où il a réussi à en dévoiler juste assez pour redonner espoir aux Parisiens quant à sa prolongation et juste assez peu pour les maintenir dans le flou.

"C'est une décision pas facile, je veux prendre la meilleure possible, j'essaye de le faire avec mes proches." KM7

Com' un patron

Les candidats à l'élection présidentielle feraient peut-être bien d'observer les sorties médiatiques de Kylian Mbappé. À moins d'une semaine du dénouement d'une campagne marquée par les déclarations foireuses, les errements rhétoriques et les polémiques à deux sous, il y a quelque chose de rafraîchissant à voir l'attaquant du PSG négocier chaque prise de parole avec une facilité déconcertante, comme une sorte d'anti-Valérie Pécresse. Souriant, décontracté, blagueur, presque insupportable de légèreté alors que le monde entier est pendu à sa décision concernant son avenir, le Français a surtout parfaitement choisi son moment pour sortir de son silence et faire la tournée des médias : il n'a jamais paru aussi fort, aussi indispensable, aussi maître de son destin qu'actuellement.Un destin sur lequel il a une nouvelle fois semé le doute. Fût un temps où le voir quitter le PSG libre pour rejoindre le club de ses rêves de jeunesse, le Real Madrid, n'était plus seulement une éventualité, mais une quasi-certitude. Dimanche soir, il a mélangé les cartes , invoquant desà prendre en compte dans sa réflexion et esquivant habilement d'en divulguer les détails., ricanait-il.Est-ce que rester au PSG est une option envisagée dans sa prise de décision ?Ce lundi, France Bleu Paris avançait même que le vent était en train de tourner dans ce dossier, etÀ sa décharge,…