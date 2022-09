Mbappé-FFF : d'égal à égal

Kylian Mbappé n'est plus seulement et simplement un joueur de l'équipe de France. Il discute désormais d'égal à égal avec la fédération, mettant, à lui seul, un terme à la parenthèse ouverte par la crise de Knysna. Il reste à savoir quelle sera l'ampleur et les conséquences de ce nouveau rapport de force.

Une institution au bord du gouffre

. Le communiqué de la FFF rendu public notamment sur les réseaux sociaux peut y mettre les formes, il s'agit bien d'une capitulation en rase campagne. Quand bien même elleEn refusant de nouveau de participer aux séances photo avec les partenaires commerciaux, faute d'avoir pu rediscuter les termes des obligations qui pèsent sur le joueur international, Kylian Mbappé a obtenu en quelques heures la reddition des maîtres de Clairefontaine. Certes, en ce moment, la fédération ne peut guère s'offrir le luxe d'une nouvelle crise devant l'opinion, surtout avec en vedette l'enfant chéri de Bondy. La marge de manœuvre de Noël Le Graët frôlait le zéro absolu. Il a préféré abréger cette fois, du moins sur ce front.Beau vainqueur, l'attaquant du PSG sera donc bien présent, en triomphateur, devant les objectifs des appareils photo. Il restera à noter quelles marques auront droit à cet honneur et si elles correspondent effectivement à son sens de l'éthique. Après le fou rire consécutif à la vanne sur les chars à voile de son coach - une réaction qui avait quelque peu égratigné une com' si parfaitement maîtrisée -, il fallait réparer les dégâts abîmant son auréole. Et surtout peut-être aussi profiter de la faiblesse de l'institution de tutelle, désormais placée sous le regard du ministère des sports et du public, pour imposer ses exigences.Il reste désormais à évaluer quel est le sens et la signification profonde de nouvel ordre au sein la grande maison de l'équipe de France, à deux mois d'une Coupe du monde compliquée par les blessures, sans parler des inévitables polémiques autour du Mondial qatari. Nos Lire la suite de l'article sur SoFoot.com