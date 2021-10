Mbappé et Messi sauvent un triste PSG face à Leipzig

Sérieusement embêté par un Leipzig qui a dominé pendant une bonne partie du match ce mardi soir, Paris a sorti sa spéciale de la saison : gagner ric-rac en fin de match, après avoir produit un match qu'on peut difficilement qualifier d'autre chose que de médiocre (3-2). Avec deux victoires et un nul en trois matchs, les Rouge et Bleus restent premiers de ce groupe A en Ligue des champions. Et il peut franchement remercier Mbappé, auteur d'un très bon match, et Messi, auteur de son premier doublé sous le maillot parisien.

PSG 3-2 RB Leipzig

Et Paris retomba dans ses travers

Le football tient parfois à peu de choses. Par exemple, lorsque vous êtes dominé sur votre terrain en Ligue des champions et que vous proposez quelque chose de proche du néant en terme de jeu pendant plus d'une heure, mais que vous avez Kylian Mbappé et Lionel Messi, et bien visiblement cela suffit pour gagner des matchs. Même lorsqu'ils sont eux-mêmes sur courant alternatif. Le RB Leipzig, opposé au Paris Saint-Germain ce mardi soir au Parc des Princes, l'a appris de la plus dure des manières : en concédant une défaite qu'on peut difficilement qualifier de méritée, et qui l'enfonce qui plus est à la 4place de ce groupe A avec zéro point sur les matchs aller de la phase de groupe (3-2).Le match contre Angers vendredi au Parc des Princes avait déjà exposé, pour ceux à qui elles étaient étrangères, les failles du PSG cette saison : une équipe qui sait poser le pied sur le ballon mais n'en fait pas grand-chose, et laisse à son adversaire les espaces pour le bouffer en contre. Mise en situation dès l'entame, avec une perte de balle de Verratti qui aboutit à un face-à-face remporté par Navas devant Laimer (3). Lire la suite de l'article sur SoFoot.com