Mbappé, de "problème" à solution

Quelques jours après avoir admis à L'Équipe qu'il avait songé à appuyer sur pause avec les Bleus après son tir au but manqué contre la Suisse à l'Euro, Kylian Mbappé a conjuré son mauvais sort en inscrivant le but de l'égalisation française dans une seconde période de très haut niveau. La preuve que quand on est tout en bas, on ne peut que remonter.

En seconde période, c'était Maestro Mbappé

Mises côte à côte, le contraste entre les deux images est saisissant. 28 juin dernier, au plus fort de la nuit bucarestoise, Kylian Mbappé est seul. Seul face à son échec, seul face à ses doutes, seul sur le terrain, où ses coéquipiers ne se bousculent pas pour venir lui glisser un petit mot, une petite accolade. 101 jours plus tard, les choses ont bien changé. À la 69minute de ce France-Belgique, en demi-finales de la Ligue des nations, lorsque l'arbitre décide d'accorder un penalty aux Bleus après visionnage de la vidéo, Kylian Mbappé ne se défile pas. Pourtant, d'autres sont candidats à transformer la sentence et marquer ce précieux but du 2-2. Le Parisien joue à quitte ou double. Et lorsqu'il catapulte la gonfle du point de penalty à la lucarne droite de Thibaut Courtois, cette fois-ci, ce sont tous les Bleus qui se dirigent vers lui comme un seul homme pour célébrer. Et avec eux le public français, le même qui lui avait tant fait de mal après son face-à-face perdu avec Yann Sommer.Parce que le destin fait décidément bien les choses, parfois, ce retour en grâce, dans un match au scénario rocambolesque dans lequel Kylian Mbappé aura grandement contribué à la remontée française en seconde période, intervient trois jours après l'interview fleuve de Kylian Mbappé dans le journal L'Équipe. Celui dans laquelle il disait avoir senti, après la Suisse,pour l'équipe de France et même songé à faire une pause :(...)Après avoir vidé son sac, Kylian Mbappé savait que sa performance Lire la suite de l'article sur SoFoot.com