Mbappé : de la Suisse dans les idées

Contrairement à Karim Benzema et Antoine Griezmann, Kylian Mbappé n'a pas encore trouvé le chemin des filets dans cet Euro 2020. De quoi s'inquiéter ? Pas vraiment, tant le Parisien a pesé dans l'animation offensive française sur les trois premiers matchs. Mais un but - ou deux, ou trois - contre la Suisse lancerait définitivement sa compétition.

Les statistiques "invisibles"

Depuis que Luis Godinho a donné le coup d'envoi de France-Pays de Galles, premier match de préparation des Bleus à l'Euro le 2 juin dernier, la France entière était tellement préoccupée à attendre un but de Karim Benzema que ses deux compères d'attaque sont passés entre les gouttes. Au mieux, on les citait pour expliquer comment leurs qualités et leur talent allaient être sublimés par - et sublimer aussi - celui du buteur madrilène. Mais maintenant que KB19 a planté ses deux buts contre le Portugal de son pote Ronaldo, c'est toute une nation soulagée qui peut désormais se concentrer sur autre chose. Antoine Griezmann ? Son but égalisateur contre la Hongrie et ses courses défensives dignes de ses plus belles années madrilènes font l'unanimité. Kylian Mbappé ? Voilà un attaquant français qui n'a pas encore marqué, alors qu'on n'en attendait pas moins de lui.Pas grand monde ne pourrait tirer de leçon définitive du fait que l'attaquant