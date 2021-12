Mbappé, comme un grand

Kylian Mbappé vient peut-être d'effectuer sa première prise de parole d'importance au sein de la petite famille du football. L'attaquant français s'est en effet exprimé comme un grand pour dénoncer la Coupe du monde tous les deux ans. Une réaction qui éborgne encore un peu davantage la com' de la FIFA à ce propos.

Trop jouer, mal jouer?

Venu récupérer à Dubaï son prix de meilleur de joueur de l'année aux Globe Soccer Awards, l'attaquant du PSG n'a pour une fois pas fui la polémique ni la contreverse. Sollicité pour donner son avis concernant la Coupe du monde tous les deux ans, réforme portée par Arsène Wenger et devenue le rêve fou de Gianni Infantino, il a exprimé son opposition sans détour :"". Naturellement, l'oralité du propos s'avère plutôt confuse. Cependant elle condense l'essentiel des critiques adressées à l'encontre de ce véritable sacrilège. Pour résumer, le Mondial doit demeurer un événement hors-norme, exceptionnel dans l'existence des sélections nationales comme dans le parcours d'un joueur. Son rythme, calqué sur celui des JO, fonde cette légitime prétention historique, et garantit son audience planétaire.Plus loin, l'enfant chéri de Bondy enchaîne sur l'autre principale inquiétude, développée à la fois par les syndicats de joueurs et les clubs (qui ont néanmoins également leurs propre préoccupations économiques) : le gonflement du calendrier risque d'avoir aussi de graves conséquences sur les footballeurs dont les blessures et autres soucis de santé représentent désormais la pire hantise. Sans parler aussi de l'affaissement du niveau de jeu."On joue déjà soixante matchs dans l'année. Il y a l'Euro, il y a la Coupe du monde, il y a maintenant la Ligue des nations. Il y a tellement de compétitions...On doit se reposer, on doit se relaxer. Si les gens veulent voir des matchs à la télé, bien sûrqu'on va jouer mais s'ils veulent voir des matchs de qualité, de l'émotion, ce qui fait la beauté du football aussi, il faut respecter la santé des joueurs", a appuyé l'ancien Monégasque. Une problématique qui ne concerne évidemment que les mégastars des championnats du vieux Lire la suite de l'article sur SoFoot.com