Mbappé : à la folie, pas du tout

Kylian Mbappé, qui continue de faire comme si, devrait rejoindre le club de ses rêves, le Real Madrid. Paris, qui avait misé 145 millions d'euros et 35 millions de bonus en 2017 sur le jeune francilien, pensait pouvoir construire son projet sur le long terme autour de son meilleur buteur. Mais depuis qu'il a 13 ans, Mbappé a un plan de carrière et il passe par le Real. Alors Paris va perdre gros, encaisser un chèque confortable et va forcément nourrir des regrets. Sportifs dans un premier temps mais humains également.

Avec Paris, il y avait tous les ingrédients pour s'aimer, et pourtant...

On ne va pas tourner autour du pot, on ne remplace pas Kylian Mbappé. Ce n'est pas pour rien que le Real Madrid pose près de 180 millions d'euros sur la table pour un joueur qui, à partir du 1er janvier prochain, est libre de s'engager où il le désire sans la moindre indemnité de transfert. C'est aussi une manière polie de la part du Real Madrid de dire au PSG et à Doha - où Florentino Perez possède de nombreux business dans le BTP - qu'il n'est pas question de se brouiller. Au Paris-SG, notamment par la voix de son président Nasser Al-Khelaïfi, on a martelé, souvent, que le champion du monde ne partirait pas de France. Jamais. Cette posture a une limite. Elle est notamment contractuelle. En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé ne prolongera pas l'aventure dans la capitale malgré les arrivées de Lionel Messi, Achraf Hakimi, les propositions salariales indécentes et les calins permanents. Comme à Monaco lors de l'été 2017, Mbappé s'est muré dans le silence, repoussant sans cesse sa prise de parole concernant les contours exacts de son avenir.Le joueur ne parle pas, les autres le font pour lui. Une manière de faire qui avait déjà sérieusement crispé ses relations avec les fans du Rocher quand, en pleine période de mercato alors que son contrat arrivait lui aussi à expiration, il était apparu sur les réseaux sociaux dans une vidéo où il vantait sa nouvelle gamme de crampons quand d'aucuns s'attendaient à ce qu'il prenne la parole pour évacuer les doutes autour de son avenir immédiat. Au PSG, Mbappé s'est épargné cette case mais son image est déjà écornée auprès de certains suiveurs. Sur le papier, tout était pourtant réuni pour que l'histoire d'amour entre le Parisien, proche de Bondy, et le public du Parc des Princes s'inscrivent, si ce n'est dans la durée, au moins dans une forme de folie irrationnelle et passionnée. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com