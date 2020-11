Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Mayence poursuit sa remontée, fin de série pour Leverkusen Reuters • 29/11/2020 à 20:25







Mayence poursuit sa remontée, fin de série pour Leverkusen par Léo De Garrigues (iDalgo) Troisième match consécutif sans défaite pour Mayence, qui a pris un point face à Hoffenheim (1-1) lors de la 9e journée de Bundesliga. Les hommes de Jan-Moritz Lichte sont classés 16es alors que son adversaire du jour est 12e. Dans l'autre match de la journée, le Bayer Leverkusen n'est pas parvenu à trouver l'ouverture face au Hertha Berlin (0-0). Dominateurs, les hommes de Peter Bosz connaissent un coup d'arrêt après une série de 5 victoires consécutives en Bundesliga. Leverkusen est troisième tandis que le Hertha Berlin pointe au 13e rang.