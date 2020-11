Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Mayence et Berlin s'imposent Reuters • 22/11/2020 à 20:32 Temps de lecture: 1 min







Mayence et Berlin s'imposent par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche se déroulait la suite de la huitième journée de Bundesliga avec deux matchs au programme. Le premier match opposait Fibourg à Mayence à 15h30 et ce sont les visiteurs qui se sont imposés 3-1 grâce à un triplé de Jean-Philippe Mateta (2', 34', 40'). Le but de Fribourg a été inscrit par Petersen à la soixante-troisième minute. Avec cette première victoire de la saison Mayence sort de la zone rouge et se place à la quinzième place juste derrière leur adversaire du soir. Dans l'autre match, l'Union Berlin est venu s'imposer à Cologne grâce à Awoniyi (27') et Kruse (72') alors que le but des locaux a été inscrit par Skhiri (36'). Berlin grimpe à la cinquième place alors que Cologne est 17ème.