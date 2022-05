Maxwell : "J'ai un énorme amour pour ce qu'on a construit à Paris"

Maxwell a une trentaine de titres à son palmarès, a connu Mourinho, Guardiola, Ancelotti, Messi, est devenu l'ami d'Ibrahimović. Maxwell, aujourd'hui responsable du développement du football à l'UEFA, nous a accordé une heure, en tête-à-tête, lors d'un de ses passages éclair au Brésil.

"Ce n'est pas le Qatar qui a fait le PSG, je le sais particulièrement, en tant que Brésilien, j'ai admiré plusieurs compatriotes qui sont passés au club.…

10h45. São Paulo. Le hall d'un hôtel cinq étoiles. Nouveau message. Maxwell Andrade.La réception de l'hôtel accepte., écrit l'ancien joueur du PSG. Maxwell Scherrer Cabelino Andrade aime la tranquillité. Il arrive, bermuda, tee-shirt, toujours ses cheveux longs, moins denses avec l'âge, mais qui ont l'air de sortir d'une douche. Chaque mois, il revient à São Paulo pour voir deux de ses enfants, les deux autres vivant avec lui en Suisse. Maxwell aime la tranquillité et pour être tranquille, il n'a rien trouvé de mieux que d'aimer tout le monde, journalistes y compris. Check tennis pour saluer, grand sourire,("grandement enchanté"). Il sait qu'il ne dira du mal de personne, il laisse son frère s'installer un peu plus loin. Une fois à table, les premiers sujets sont ceux d'une conversation au bureau : météo, Suisse, emploi du temps chargé, âge des enfants. Il a dans une main une tasse de café, qu'il boira, dans l'autre son téléphone, qu'il ne touchera pas pendant l'heure, par politesse. Il ira ensuite chercher ses enfants à l'école. L'image est maîtrisée, la communication aussi, ce n'est pas pour rien qu'il est désormais responsable du développement à l'UEFA. Maxwell a beau faire de la politique, il a tout de même quelques anecdotes dans son sac.C'est une question difficile. Je crois que ce titre, qui était un désir, est devenu une obsession essentiellement à cause des gens, du public. Or, un tel projet doit être construit lentement. Je crois que c'est difficile de trouver un, mais ce qui est certain, c'est que cette équipe est compétitive.