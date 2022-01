Maxime Vachier-Lagrave : "Aux échecs, on connaît la troisième mi-temps"

Sacré champion du monde d'échecs blitz le 30 décembre dernier, Maxime Vachier-Lagrave est un grand fan de football et porte l'OL dans son coeur. Entretien mêlant philosophie de vie à la Sidney Govou, Quique Setién et 4-4-2 losange.

"Joueur d'échecs, c'est comme un sportif de haut-niveau donc il y a eu des sacrifices à faire à l'adolescence. Notamment la vie sociale. C'était pas la bringue tous les soirs de mon côté."

Ah ! Non non… Mais j'ai reçu beaucoup de messages de plein de monde, c'était le plus important. Je ne demande pas encore la parade sur les Champs. Je peux encore attendre que les échecs deviennent le sport numéro un en France ! Ce serait beau.Je sais que la vie d'un club est faite de hauts et de bas. Les fondations sont solides mais c'est vrai que c'est moins sympa de suivre les matchs en ce moment. Puis c'est tellement énervant quand on gâche ces avances au score. C'est notre marque de fabrique depuis quelques années. Il n'y a pas de raison que ça parte complètement en cacahuète. On a un bel effectif et un bon centre de formation donc je suis toujours optimiste pour l'avenir.C'est un peu par hasard. Quand j'étais jeune, j'ai choisi tout seul. Ma famille ne suit pas du tout le foot, donc j'aurais très bien pu ne supporter aucune équipe et ne pas m'intéresser au foot. Paris et Marseille, c'était la guerre dans la cour de recré, et partir dans des guerres de supporters à l'époque, c'était pas trop mon truc. Donc Lyon, c'était bien. Et puis ça commençait à se passer pas mal. Il y avait aussi une émission sur Europe 2, je crois, où Barth Ruzza commençait en disant, quelque chose comme ça. Ça date d'il y a vingt ans !Oh bah c'est un fêtard ! En fait, il y a deux points importants chez Sidney Govou. Déjà, la recherche du très haut niveau et de l'excellence. Mais tout en gardant un épanouissement de vie assez important. Peut-être même trop important par rapport à ce qu'il pouvait se…