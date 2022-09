Maxime Spano-Rahou : "Mon frère est arrivé au stade en retard, il ne m'a même pas vu sur le terrain !"

Bien sûr. Juste après le coup d'envoi, un central lillois joue long. D'abord, un défenseur serbe de chez nous, dont j'ai oublié le nomperd son duel de la tête. Ensuite, François Moubandje se fait devancer par Divock Origi. Et moi, qui ne suis pas fautif dans l'histoire, je poursuis ma course pour tenter de rattraper l'attaquant adverse, sauf que je le déséquilibre. Penalty, carton rouge, la double peine.

— Maxime Spano Rahou (@Maxime_Spano) September 18, 2022Il y a un film qui défile. Imagine un peu, j'ai vingt ans, c'est ma première titularisation en Ligue 1 et je mets mon équipe en difficulté après seulement 40 secondes. On vit une saison compliquée, j'ai peur que le coach ne compte plus sur moi, de ne plus jamais jouer, je pense à ma carrière… Je suis rentré directement aux vestiaires. Ça ne servait à rien de discuter avec l'arbitre, de toute façon j'étais plus choqué qu'autre chose. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec davantage d'expérience, j'aurais agi différemment. Au lieu de tenter de rattraper les erreurs de mes collègues, j'aurais laissé Origi aller au duel avec le gardien.Un sentiment de honte, quand même, parce que j'abandonne mes coéquipiers très tôt dans la partie. En plus, à la différence de Todibo, moi, je débutais presque en pro. Plein de choses se bousculaient dans ma tête. D'ailleurs, mon frère, qui jouait à Lens à l'époque, avait prévu de venir me voir jouer ce soir-là. Il est arrivé au stade en retard, donc il ne m'a même pas vu sur le terrain

