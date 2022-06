Maxime Giron : " Les tifosi de Palerme ne s'attendaient pas à un profil comme le mien "

Dimanche soir, Palerme s'embrasait pour le retour de son club en Serie B, trois ans après une relégation en Serie D. Une bonne occasion de trinquer avec Maxime Giron, qui a eu la bonne idée de rejoindre le club l'été dernier. Après avoir connu onze clubs en dix ans, des déménagements tous les six mois et une relégation il y a un an, le latéral gauche français de 27 ans a fait son trou en Sicile dans cette ville " de brelot " qu'est Palerme.

Ouais, ouais... Ça fait deux jours que c'est la bringue sévère. On s'est retrouvé toute l'équipe hier soir. Et dimanche après le match aussi, ça a fêté sévère avec les proches, la famille et les amis... On est environ une dizaine chez moi en ce moment. Déjà à la fin du match, il y a eu une invasion de supporters sur le terrain. Tout ce qui se passe ici, c'est de la folie !