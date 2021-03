Maxence Lacroix : "J'ai cassé tous les lampadaires du village avec mon ballon"

Maxence Lacroix est un beau bébé (1m91, 90 kilos) qui a grandi à Ajat, village de Dordogne de 322 habitants selon le dernier recensement. Fils d'une médecin généraliste et d'un infirmier, le défenseur central de 20 ans, biberonné au lait d'amande et au foie gras, n'a eu besoin que d'une saison en Ligue 2 à Sochaux pour taper dans l'oeil de Wolfsburg, où il est en train de casser la baraque pour sa première année en Bundesliga. Si les Loups ont enchaîné 7 clean-sheets et sont actuellement 3èmes du championnat, ils savent très bien à qui ils le doivent. Entretien avec un jeune homme fier de sa Dordogne et qui a fait du prochain Euro Espoirs l'un de ses gros objectifs.

"J'ai demandé à notre attaquant Wout Weghorst de me présenter un ancien international néerlandais de volley-ball pour améliorer ma lecture des trajectoires du ballon."

Au début, on ne s'en rendait pas vraiment compte mais au fil du temps, on s'est pris au jeu. Au bout d'un moment, je ne m'interrogeais plus sur les victoires ou les défaites mais vraiment sur le fait qu'on n'encaisse pas de but. Malheureusement, on en a pris deux le week-end dernier à Hoffenheim et en plus on a perdu, donc c'est vraiment chiant.Ça signifie qu'on assimile ce que nous dit l'entraîneur : on joue uniquement en bloc. On est l'une des équipes de Bundesliga qui court le plus, ça résume déjà beaucoup de choses. On a affronté certaines équipes où les attaquants restaient devant, les milieux de terrain à la récupération et les défenseurs derrière. Chez nous, on ne hiérarchise pas les postes. Wout (Weghorst) est le meilleur exemple. C'est notre avant-centre et meilleur buteur, mais c'est surtout notre premier défenseur.Il m'aide beaucoup à l'entraînement puisqu'il me met en difficulté. Moi, je suis assez rapide et lui est très doué dans les appels et contre-appels, donc je travaille énormément ma concentration. Avec sa taille (1m97), il remporte tous Lire la suite de l'article sur SoFoot.com