Max Verstappen sacré champion après un GP animé

Du retard, de la pluie, un drapeau rouge et une fin de course confuse, le Grand Prix du Japon a offert son lot de surprises ce dimanche avec en bouquet final l'officialisation du sacre de Max Verstappen qui a terminé premier de cette course. Prévue à 7h, la course n'a duré que deux tours avant d'être arrêtés par un drapeau rouge à cause d'un accident de Carlos Sainz et d'une visibilité réduite à cause de la pluie. Deux heures plus tard, les pilotes ont pu reprendre la course pour 50 minutes et Verstappen a pu dérouler. Derrière lui, Charles Leclerc s'est accroché à sa deuxième place toute la course, pour finalement commettre une erreur dans le dernier virage du dernier tour et gêner Perez avec qui il était à la lutte. C'est finalement le Mexicain de Red Bull qui prend la deuxième place offrant ainsi le titre à son coéquipier. Derrière ce podium, Esteban Ocon a résisté à Lewis Hamilton pour finir quatrième alors que l'autre Alpine d'Alonso termine septième derrière Vettel. Handicapé par un arrêt au stand dès le premier tour, Pierre Gasly n'a pas pu faire mieux que 17e.

