Max Verstappen remporte le dernier Grand Prix de la saison Reuters • 13/12/2020 à 15:59 Temps de lecture: 1 min







Max Verstappen remporte le dernier Grand Prix de la saison par Léo De Garrigues (iDalgo) Lors du 17e et dernier Grand Prix de la saison, celui d'Abu Dhabi, Max Verstappen s'est imposé. Parti en pôle position, le Néerlandais est resté en tête toute la course et a fini par l'emporter devant Valtteri Bottas (+15.976) et Lewis Hamilton (+18.415). Les deux pilotes Mercedes n'ont jamais été en position de revenir sur la Red Bull de Verstappen. Côté français, Pierre Gasly a pris la 8e place juste devant Esteban Ocon, 9e. Lando Norris et Carlos Sainz ont terminé respectivement 5e et 6e et permettent à McLaren de doubler Racing Point au classement constructeurs. L'écurie aux monoplaces roses a été handicapée par l'abandon de Sergio Perez. Le classement constructeurs final désigne Mercedes comme vainqueur, devant Red Bull et McLaren. Côté pilotes, Lewis Hamilton a glané son 7e titre de champion du monde, devant Valtteri Bottas et Max Verstappen.