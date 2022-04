Max Bergmann : "Les joueurs se foutent de mon âge"

Depuis mardi dernier, l'Allemand Max Bergmann bénéficie d'une exposition médiatique plutôt inattendue. À la suite de la suspension de l'entraîneur-principal du Hallescher FC (D3), cet analyste vidéo, connu outre-Rhin pour ses palettes tactiques postées sur YouTube, a été promu coach d'un jour face au VfL Osnabrück, candidat à la montée en 2. Bundesliga. Tout ça à seulement 24 ans. Résultat : un scénario qui bascule dans le bon sens (0-2 à la pause, 3-3 score final) et un bon point de pris dans la lutte pour le maintien. Entretien avec un homme qui prouve qu'avoir joué au plus haut niveau n'est pas forcément un prérequis pour être un bon tacticien.

"En match, les sensations sont totalement différentes parce que c'est toi qui as le dernier mot, sans pouvoir échanger avec l'entraîneur principal sur ce qui va bien ou ce qu'il faut corriger. Là, tu es tout seul."

Ça va, je ne m'attendais pas du tout à bénéficier d'une telle exposition, mais maintenant ça va mieux, je me suis bien reposé. J'ai recommencé mes petites analyses et je suis déjà concentré sur le prochain match. C'était assez intense et même plutôt intéressant comme expérience. Et surtout, c'est sympa pour le club.D'un côté, je suis habitué à les côtoyer au quotidien à l'entraînement, donc j'ai vraiment ressenti qu'ils me faisaient confiance. Mais c'est vrai qu'en match, les sensations sont totalement différentes parce que c'est toi qui as le dernier mot, sans pouvoir échanger avec l'entraîneur principal sur ce qui va bien ou ce qu'il faut corriger. Là, tu es tout seul.Ce sera le retour à la routine. Je commencerai la rencontre assis en tribune parce que la perspective y est meilleure et serai en contact par téléphone avec le reste du staff sur le banc pour leur transmettre mes analyses sur l'adversaire et leur donner les solutions que nous avons préparées pour nous y adapter. Après une demi-heure de jeu environ, je les rejoindrai pour leur apporter mon soutien et tenter d'influer sur tel ou tel remplacement