Mauro Icardi, la maladie d'amour

Durant la dernière semaine, Mauro Icardi a manqué le match contre le RB Leipzig en Ligue des champions et passé l'intégralité de la rencontre au Vélodrome contre l'OM sur le banc. Mais l'essentiel est ailleurs pour l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui a réussi quelque chose de beaucoup plus important : il a sauvé son mariage. Et tant pis si pour y parvenir, il a dû mettre le PSG entre parenthèses.

"Une autre famille détruite pour une salope"

Les Classiques se suivent et ne se ressemblent pas entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Que ce soit au tableau d'affichage, puisqu'il faut remonter à 2016 pour voir la trace d'un 0-0 entre les deux équipes et même en 1998 pour en voir un au Vélodrome. Mais aussi pour Mauro Icardi, resté scotché sur le banc des remplaçants ce dimanche, qui a toujours marqué lors de ses trois confrontations face à l'OM. Et notamment lors de son premier Classique où il avait claqué un doublé pour permettre au PSG d'écraser son meilleur ennemi (4-0). C'était il y a quasiment deux ans jour pour jour. Pourtant, le Mauro Icardi de l'époque, qui en était alors à 7 buts en 7 rencontres avec le club de la capitale, semble bien loin. Désormais ce n'est plus pour ses pions, mais pour ses passages répétés à l'infirmerie, ses barbecues et sa vie privée avec la sulfureuse Wanda Nara - qui est aussi son agent - que l'ancien de l'Inter Milan fait parler de lui. Et notamment ces derniers jours dignes d'une série Netflix. Avec un, évidemment. Du moins sur le plan amoureux.Rappel des faits de cette télé-réalité qui s'est jouée entre Paris et Milan et qui a pour terrain de jeu Instagram. Tout commence le week-end du 16 octobre, qui avait bien commencé pour Mauro Icardi avec cette victoire du PSG contre Angers (2-1) lors de laquelle l'Argentin a joué 90 minutes et provoqué un penalty. Mais au lendemain de cette victoire, Wanda Nara lâche une bombe au sujet de son mari en story sur Instagram :Il n'en fallait pas plus pour agiter les réseaux. Le monde entier sort alors le pop-corn, et l'Argentine retient son souffle par peur que leur couple star divorce. De son côté, Mauro Icardi entame son opération reconquête.