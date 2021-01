Mauro Icardi, buteur contre Marseille et de retour en forme au PSG

Buteur contre l'Olympique de Marseille après avoir retrouvé le chemin des filets face à Brest pour son retour de blessure et hyper dangereux dès que le ballon rode près de lui avec notamment un penalty provoqué, Mauro Icardi fait de nouveau gagner le Paris Saint-Germain. Un regain de forme plus rapide que prévu, alors que beaucoup le pensait déstabilisé par l'arrivée et la réussite de Moise Kean.

Presque malgré lui, comme d'habitude

Au Paris Saint-Germain, il n'y a pas que l'entraîneur ou le poste de Marco Verratti qui ont changé avec la nouvelle année. Car en 2021, Paris rime pour l'instant avec Mauro Icardi. Oui, ce même Icardi porté disparu en plein milieu de 2020 et que personne n'attendait si beau si vite après le réveillon. L'Argentin est pourtant bel et bien là, prêt à reconquérir sa place de titulaire à la pointe de l'équipe de la capitale malgré la réussite de Moise Keane. Encore fallait-il, et faut-il encore, le prouver. À commencer par ce mercredi soir, face au rival de l'Olympique de Marseille.: la mission a été plus que réussie. Homme du match, l'attaquant a littéralement offert le Trophée des champions à son club. D'abord, en s'y reprenant à deux fois pour ouvrir le score - certainement le but le plus important de la rencontre, et son 50depuis son arrivée en France - sur un centre d'Ángel Di María peu avant la mi-temps. Ensuite, en utilisant son expérience de renard pour obtenir un penalty transformé par un Neymar signant le break afin de rendre anecdotique la réduction du score de Dimitri Payet qui a suivi juste après. Enfin, en se montrant constamment dangereux dès que la balle rodait près de lui. Comme d'habitude, en somme.Ses habitudes, Icardi les conserve proches de lui et elles le lui rendent bien. "