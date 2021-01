Mauricio Pochettino va-t-il réussir à être à la hauteur au PSG ?

Intronisé ce samedi comme nouveau coach du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino revient "chez lui" presque dix-huit ans après la fin de son aventure parisienne comme joueur. Avec, cette fois, un nouveau défi aussi excitant que périlleux à relever : imposer sa patte sur une équipe jugée indomptable sur la durée. Sans oublier de gagner.

le 21 juillet 2001, premier brassard de capitaine au @PSG_inside pour Mauricio #Pochettino face à #Simferopol pic.twitter.com/X4NsISDxBC -- Michel Kollar (@michelkollar) July 21, 2019

La crainte de l'épée de Damoclès

L'histoire retiendra donc que c'est sur les coups de 14h, un samedi 2 janvier, que Mauricio Pochettino est revenu parcourir le mythique Camp des Loges près de dix-huit ans après la dernière fois dans la peau d'un salarié du Paris Saint-Germain. C'est avec un visage un peu plus rond, une barbe poivre et sel, des cheveux courts et 48 ans au compteur que l'ancien patron de l'arrière-garde parisienne, passé par le club de 2001 à 2003, a donc paraphé son contrat d'entraîneur principal qui court jusqu'au 30 juin 2022 assorti d'une année en option. De quoi réaliser un vieux rêve de l'actuelle direction parisienne : avec Leonardo à la direction sportive et Mauricio Pochettino à la tête de l'équipe première, sans oublier Zoumana Camara qui devrait rester adjoint de l'Argentin ou encore Maxwell comme ambassadeur du club au Brésil, le club de la capitale poursuit la structuration de son ossature autour d'anciens joueurs passés dans ses rangs. Reste maintenant à voir quels effets la nomination de l'Argentin aura sur une équipe actuelle qui est apparu épuisée et sans consistance sur cette fin d'année 2020 après avoir touché des yeux, mais des yeux seulement, le sacre en C1 à l'issu duen août dernier.Car à Paris plus qu'ailleurs, on commence à connaître la musique : chaque nouveau coach qui débarque est présenté comme celui "qui