Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur du PSG

C'est dans la Poche.

Welcome Mauricio Pochettino ? pic.twitter.com/sMXDA7p5Hh -- Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 2, 2021

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la nomination de Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur. L'entraîneur argentin a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2022, plus une année en option. -- Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 2, 2021

C'est dans la Poche.C'était pressenti, c'est maintenant officiel. Après avoir licencié Thomas Tuchel le 24 décembre, le PSG a officialisé le retour de l'Argentin dans la capitale. Sans club depuis son limogeage de Tottenham en 2019, Mauricio Pochettino retourne donc au PSG, club dans lequel il avait évolué en tant que joueur entre 2001 et 2003.Présent au Camp des Loges ce samedi, l'entraîneur argentin de 48 ans était accompagné de ses adjoints, Jesus Pérez et Miguel D'Agostino, ainsi que de son fils, Sebastiano, en tant que préparateur physique. Alors qu'il n'a jamais caché son envie d'entraîner le club de la capitale, Pochettino s'est engagé pour un an et demi, plus une année en option. À lui de réveiller le PSG, et ce dès mercredi à Saint-Étienne.Avec un petit Christian Eriksen dans ses bagages ?