Matty Cash, ascension express à Aston Villa d'un latéral reconverti

En 2019, Matty Cash évoluait encore en tant qu'ailier. Jusqu'à ce que Sabri Lamouchi le positionne comme latéral, poste où le joueur de 23 ans se révèle pour le moins brillant. Encore plus depuis qu'il a rejoint la Premier League, en septembre. Portrait d'un garçon aussi villan sur le terrain que gentil en dehors.

Comme papa

Un petit point. Voilà à quoi s'est joué le maintien d'Aston Villa en Premier League, la saison passée. Relégable pendant près de la moitié de la saison et dix-neuvième à deux journées de la fin, le club de Birmingham s'est extirpé in extremis de la charrette grâce à une victoire 1-0 contre Arsenal puis un nul 1-1 sur la pelouse de West Ham. Un sauvetage digne du TFC de Pascal Dupraz qui a fait l'effet d'un électrochoc, puisque Villa est l'une des bonnes surprises de la saison (troisième meilleure défense du royaume), malgré un net ralentissement comptable depuis le 1janvier. Une équipe qui s'est payé le luxe d'humilier Liverpool, de battre deux fois Arsenal, de s'imposer à Leicester et de neutraliser Chelsea. Tout ça grâce à la qualité d'éléments tels que le capitaine Jack Grealish, ainsi que de jolis coups estivaux : l'ange gardien Emiliano Martínez et le buteur Ollie Watkins, évidemment, mais aussi le plus discret Matty Cash. Et ce n'est pas Cafu, jamais avare de compliments sur le poids des latéraux, qui dira le contraire.Tout le monde essaye d'imiter papa. Matty Cash l'a fait, et même plus que ça, en arrivant jusqu'en Premier League. Mais le natif du Berkshire a dû s'écarter malgré lui de la voie paternelle à l'âge de quinze ans, quand il fut lâché par les Wycombe Wanderers où son père Stuart a joué dans les. Le rejeton atterrit alors à la FAB Academy de Bisham, qui offre leur chance aux jeunes écartés par les clubs pros. Seize mois durant, il tape le ballon la semaine et bosse le week-end dans un magasin de jouets pour gagner un peu d'argent en vendant des pistolets Nerf. Jusqu'à ce que Nottingham Forest le repère, et qu'il signe avec les. Comme, une vingtaine d'années plus tôt.Entraîneur au sein de cette Academy, Nas Bashir a vu lemûrir :