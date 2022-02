Matthieu Udol : " Je pourrais presque être kiné ! "

Après trois ans de répit, le Messin pensait avoir laissé ses soucis dans le rétro. Mais en novembre dernier, Matthieu Udol a vu son ligament croisé du genou rompre pour la quatrième fois. À 25 ans, le latéral gauche est devenu pote avec les médecins, connaît les meilleurs chirurgiens du pays, mais espère surtout pouvoir rechausser les crampons le plus rapidement possible.

"Je suis encore jeune dans ma carrière de footballeur, donc je pense que j'ai encore de belles choses à montrer. Je suis dans une optique de faire le maximum pour revenir, comme je l'ai fait les autres fois."

Oui, clairement. Bon, malheureusement, ça a été entrecoupé avec la Covid qui a tronqué une de ces saisons, mais je jouais totalement libéré par rapport à ça, dans ma tête et dans mon corps. Forcément, on a toujours de l'appréhension au moment où l'on reprend, mais là ça faisait déjà un petit moment que j'étais tranquille. C'est arrivé à un moment où je ne m'y attendais plus forcément...C'est compliqué parce que sur le coup, je pensais que ça serait moins grave que ce que c'était. Certainement que je me voilais un peu la face. Jusqu'à ce que je passe l'IRM, je ne voulais pas spécialement penser à une rechute de mon croisé, je pensais que c'était une entorse. J'ai réalisé plus tard, après les examens. Même le doc ne m'a pas dit tout de suite. Je pense que lorsqu'il m'a testé sur le terrain, son avis était que le croisé était pété, mais il ne me l'a pas dit tout de suite. C'était délicat aussi dans ma situation.Forcément, je suis encore jeune dans ma carrière de footballeur, donc je pense que j'ai encore de belles choses à montrer. Je suis dans une optique de faire le maximum pour revenir, comme je l'ai fait les autres fois. Oui, il faut que je revienne parce que j'ai un contrat, c'est mon métier, et je me dois de rien lâcher. Après, on verra comment tout ça se passe. Mais c'est sûr que les jours qui ont suivi l'annonce de ma rupture, j'ai eu des pensées un