Matthew Hatch, le Golden Boy adulé par l'Australie

Matthew Hatch a écrit l'histoire du football australien en marquant le 8 mars dernier son premier but 25 secondes après avoir effectué ses débuts professionnels, un record en A-League. Un scénario dingue pour le gamin de 20 ans, adulé par le public de Central Coast bien avant son arrivée en grande pompe dans l'élite australienne.

Boy from the hood

81minute de jeu dans cette rencontre de A-League entre Central Coast et Macarthur. Lesmènent 1-0 depuis la 9minute et l'ouverture du score de l'expérimenté Matt Simon. Sur un ballon sorti en touche, le coach Alen Stajcic décide d'effectuer un troisième changement avec la sortie du milieu droit Daniel Bouman pour Matthew Hatch, un jeune bambin de vingt ans qui effectue ses débuts chez les professionnels. Le, arrière gauche de formation, part se placer en attaque à grandes enjambées. Remise en jeu, le ballon est intercepté par Michal Janota, qui sert en profondeur Alou Kuol. Ce dernier s'avance dans la surface de réparation adverse et transmet à Hatch qui, sans se poser de question, prend à contre-pied le gardien adverse d'une frappe du pied droit en première intention. On joue toujours la 81minute, et Matthew Hatch vient de rentrer le pion le plus rapide de l'histoire du football australien pour un joueur qui effectue ses débuts chez les grands.Un destin proche de la perfection pour un garçon qui grandit avec une planche de surf à ses pieds pour aller s'éclater sur les spots de Umina Beach, tout près de sa ville natale de Woy Woy. Mais si le surf est son hobby préféré, le jeune Australien n'hésite pas à troquer sa planche contre ses crampons pour détaler sur les terrains de football du Woy Woy FC et des Kincumber Roos, ses tout premiers clubs, et revêtir son maillot desde Central Coast pour aller assister à tous les matchs à domicile de son équipe préférée, au cœur de la(le groupe de supporters de Central Coast). Une passion qui le conduit à rejoindre le centre de formation desà l'âge de douze ans, où il peut compter sur le soutien de sa famille.