So Foot • 11/06/2021 à 11:00

Matteo Pessina, de l'art ou du cochon

Repêché in extremis par Roberto Mancini à la suite de l'annonce du forfait de Stefano Sensi, Matteo Pessina fera bien partie de l'aventure azzurra lors de cet Euro 2020. Une belle récompense pour le milieu de terrain de l'Atalanta encore étudiant, fan d'art et parfois même excentrique au possible.

Latin, mais pas crétin

"C'est ma philosophie de vie et de travail : je suis quelqu'un qui, lentement, un jour et un pas après l'autre, sans être trop visible, atteint ses objectifs."Matteo Pessina

L'art du détail est un concept pour lequel flanche volontiers Matteo Pessina. Personne ne sait si le milieu de l'Atalanta est un fan absolu de Martin Handford et de sa BD phare, mais ce qui est sûr, c'est que le numéro 27 deslui a rendu un bel hommage lors de la traditionnelle photo officielle d'avant-compète. Que ce soit dans son costard Emporio Armani ou avec la tunique officielle, Pessina n'a pas hésité à se glisser sur le cliché de la liste des 26 avec un regarddont cet amateur d'art connaît le secret. À raison, puisque aujourd'hui, Stefano Sensi est parti, Lorenzo Pellegrini aussi, et Pessina, lui, est toujours là.Ivan Juri?, ancien entraîneur de Pessina qui l'a aidé à exploser à Vérone en 2019-2020, a dit un jour à son agent :Les paroles de l'ancien disciple de Gian Piero Gasperini, qui a pris le relais depuis pour couver lui-même la promesse de Monza, font bien évidemment écho à l'intelligence de Matteo Pessina. Un gamin de 24 ans qui suit, en parallèle de sa carrière de footeux, un cursus d'économie à l'université Luiss de Romeen vue d'un après-carrière qui se dessine plus dans les instances que sur un banc de touche.S'il est fan de Toni Kroos, un modèle dont il a pu choper la tunique cette saison pour son dépucelage en C1 avec les Bergamasques, l'homme qu'il regarde davantage Lire la suite de l'article sur SoFoot.com