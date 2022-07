Mathys Tel de Rennes au Bayern : récit d'un transfert record

Mathys Tel, 17 ans, est devenu le joueur mineur le plus cher de l'histoire en passant de Rennes au Bayern Munich contre environ 30 millions d'euros, bonus compris. Un pari du champion d'Allemagne, qui a misé gros sur l'attaquant très prometteur, mais jamais titulaire la saison dernière en Ligue 1 (sept apparitions). Un transfert record et symbolique puisqu'il raconte à lui tout seul ce qu'est devenu le foot, entre cette foire aux joueurs programmés pour aller très haut très tôt et la stratégie opportuniste des grands clubs, en quête de joueurs toujours plus jeunes. Retour sur ce mini-feuilleton, avec la réaction d'Olivier Cloarec, le président exécutif du club breton.

Le football a peut-être encore basculé dans une autre dimension, cet été, au même moment que Mathys Tel a fait son entrée dans la cour des très grands. L'attaquant, 17 ans depuis le mois d'avril et aucune titularisation chez les professionnels au compteur, est passé du Stade rennais au Bayern Munich dans le cadre d'un transfert record , dont l'indemnité devrait s'élever à environ 30 millions d'euros, bonus compris, assorti d'un intéressement à la revente conséquent, selon nos informations. Du jamais-vu pour un joueur mineur — les arrivées de Rodrygo et Vinícius Júnior, recrutés pour 45 millions d'euros chacun, ayant été effectives à leur majorité en raison de la réglementation brésilienne sur les transferts de joueurs de moins de 18 ans —, avec une somme plus importante que celle déboursée par le Borussia Dortmund à Birmingham en juillet 2020 pour s'offrir Jude Bellingham (25 millions d'euros) , qui venait de souffler lui aussi ses 17 bougies.TWEET BAYERN OU RENNESLes deux clubs ont mis fin au mini-feuilleton ce lundi, au lendemain d'un message posté par l'attaquant sur Instagram pour annoncer son départ de Rennes, son club formateur, dans lequel il remercie le SRFC, ses coachs, ses coéquipiers et même la famille Pinault, avant de préciser qu'une. Celle écrite en Bretagne n'aura pas été très longue ni flamboyante, en tout cas pas au plus haut niveau. L'été dernier, Tel battait le record de précocité d'Eduardo Camavinga lors d'une entrée en jeu à Brest, devenant le plus jeune joueur du club breton à pointer le bout de son nez en Ligue 1, à 16 ans, 3 mois et 18 jours, et signait son premier contrat professionnel dans la foulée. Voilà pour les livres d'histoire et pour la trace sportive laissée au Stade rennais, où Tel n'a pas eu le temps de briller ni de se révéler