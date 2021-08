Mathys Tel, 16 ans, nouveau talent du Stade rennais

Mathys Tel n'est pas prêt d'oublier le début de cette deuxième quinzaine d'août. Ce mercredi, le jeune talent du Stade rennais a signé un premier contrat professionnel de trois ans avec le club breton. Trois jours plus tôt, il battait le record de précocité d'Eduardo Camavinga en foulant la pelouse du stade Francis-Le Blé contre Brest. Celui qui a fêté ses 16 piges en avril dernier a gravi les échelons à une vitesse folle ces deux dernières années, de Montrouge à Rennes, où il s'est définitivement posé l'été dernier, en passant par la sélection U17 de l'équipe de France. Bonus : le gamin peut évoluer à peu près partout sur un terrain de football.

À Rennes, dépenser des millions sur le marché des transferts n'empêche pas de mettre en valeur le centre de formation. Ce dimanche, à Brest, cinq jeunes issus de l'académie du club breton ont vécu les dernières minutes de la partie ensemble sur la pelouse du stade Francis Le-Blé. Leurs noms ? Warmed Omari (21 ans), Eduardo Camavinga (19 ans), Matthis Abline (18 ans), Lesley Ugochukwu (17 ans) et surtout Mathys Tel (16 ans). Comme le premier cité, ce dernier a fait ses débuts avec les professionnels ce week-end, effaçant au passage le record de précocité détenu par son aîné Camavinga. En disputant ses premières minutes en Ligue 1 à l'âge de 16 ans, 3 mois et 18 jours (contre 16 ans, 4 mois et 27 jours pour l'international français), Tel est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Stade rennais à jouer un match en compétition officielle, et figure également à la 11place du classement des grands précoces du championnat derrière Bilal Boutobba. Côté terrain, en moins de dix minutes, le gamin a eu le temps de toucher six ballons, d'assister à l'égalisation du Brestois Jérémy Le Douaron, et de passer le bonjour à Hianga'a Mbock avec un tampon. Trois jours après son baptême du feu, Tel a connu un nouveau moment fort : il a signé un premier contrat professionnel de trois ans avec le SRFC (la durée maximum autorisée pour un joueur mineur en France) avant de résumer cette dernière semaine de la meilleure des manières :Bienvenue dans la cour des grands.