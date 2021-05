Mathieu Guillaud (Rumilly) : "On s'entraînait à 6h du matin avant d'aller bosser, c'était horrible !"

À quelques heures d'affronter l'ogre monégasque en demi-finales de Coupe de France, Mathieu Guillaud aborde ce match avec une tranquillité déconcertante. Il faut dire que le milieu de Rumilly connaît parfaitement l'enjeu de cette demi-finale, lui qui a déjà éjecté l'ASM de la compétition en 2011 avec Chambéry.

"L'émotion est incroyable, mais il manque la ferveur et la joie des supporters."

Les trois sont totalement différents. En Gambardella, on est jeunes et ça laisse des souvenirs incroyables, surtout quand on partage ça avec ses potes. Avec Chambéry, on a sorti trois équipes de Ligue 1dans un stade plein. Il y avait la ferveur propre à la Coupe de France. Pour cette épopée avec Rumilly, c'est le parcours où je vais le plus loin. On est pour l'instant en demies, et il nous reste une marche avant le Stade de France. C'est inattendu au vu de la tournure des évènements et de l'arrêt du National 2. Mais il a une saveur particulière avec le huis clos.C'est frustrant, surtout que j'ai connu ces moments avec Chambéry. On est tellement heureux de partager ça avec la famille dans les tribunes, les supporters et les dirigeants. L'émotion est incroyable, mais il manque la ferveur et la joie des supporters, chose qu'on pourrait retrouver si on va en finale, même s'il n'y aura pas 80 000 personnes.J'espère que j'ai la bonne recette, mais je dirais que face à une telle armada offensive, il ne faut pas être mené au score, sinon tu risques de te prendre la marée. Le secret, c'est de jouer la montre. Chaque minute qui passe est notre alliée.