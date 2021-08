Mathieu Gorgelin : "Face à Messi, on joue forcément différemment"

Fidèle gardien numéro deux à Lyon, Mathieu Gorgelin s'était jeté dans la gueule du loup le 13 mars 2019, en 8e de finale de Ligue des Champions lors d'un Barça-OL. Anthony Lopes s'étant blessé prématurément, il avait dû, pour son premier match de Ligue des champions, tenir tête à l'armada barcelonaise. 39e minute, sa défense l'abandonnait face à Lionel Messi, légèrement excentré à droite du but. Mais en fermant bien son angle puis en anticipant l'enroulé du gauche, le portier qui fait désormais le bonheur du HAC repoussait la frappe de l'Argentin. Interview avec le dernier gardien français à avoir remporté un duel face à Lionel Messi.

"Je ne sais pas si Messi va fondamentalement plus vite que les autres, mais il a une vitesse d'exécution avec le ballon qui est tellement incroyable que la frappe est une continuité de sa course."

On me l'a dit mais je ne le savais pas. Quand je l'ai appris, ça ne m'a fait ni chaud ni froid, rien de spécial. C'était un moment important mais c'était il y a déjà longtemps, je suis passé à autre chose. Mais ça restera un souvenir gravé. Pas forcément uniquement pour ce duel gagné, mais aussi tout ce qu'il y avait autour. Entrer en Ligue des champions à Barcelone, c'est sûr que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais la cerise aurait pu être encore plus belle si j'avais gagné mon deuxième duel face à lui.Ça arrive tellement vite en face de nous qu'en fait, on essaye de gagner le duel comme face à n'importe qui. Mais il a des appuis qui vont plus vite que tout le monde, on sait que ça peut partir n'importe où, à n'importe quel moment. Donc on est encore plus prêt. Mais sur le fond, ça reste un duel comme un autre.Excitant parce que forcément, on a envie de s'y mesurer. Quand on arrive face à Messi, toutes ses statistiques nous viennent en tête. Face à Messi, on est forcément le Petit Poucet donc il n'y a pas de pression, ou alors uniquement de la pression positive.