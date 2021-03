Mathieu Duhamel : "Ma femme a attendu 14 ans pour avoir la bague au doigt"

À 36 balais, Mathieu Duhamel, ancien chouchou du public caennais, continue de planter des buts, à Beauvais (N2). Après avoir inscrit un triplé la semaine passée en Coupe de France et avant de potentiellement décrocher ce soir contre Boulogne-sur-Mer un ticket en 8e de finale, le Normand aux 152 buts en pro se raconte aussi côté mariage. Parce que finalement, que ce soit sur le terrain ou dans la vie privée, aller au bout des choses a toujours été l'unique objectif.

Aire (R2) VS @AS_BeauvaisOise (N2) (#CDF)Et comme le veut la tradition, Mathieu Duhamel, auteur d'un triplé, repart avec le ballon du match, offert par l'OS Aire. Merci à eux pour l'accueil ???? pic.twitter.com/G4pnuWMgUf -- AS Beauvais Oise (Off.) (@AS_BeauvaisOise) February 21, 2021

Ça fait chier. En réalité ça me fait plaisir, j'avais déjà mis un triplé face à Lens lorsque j'étais à Caen, sur un tournoi d'avant-saison. Mais là, après plusieurs semaines sans matchs et sans entraînement, j'avoue que ça a encore plus de saveur. En plus, ça a permis à l'équipe de passer un tour de coupe supplémentaire.Le premier c'est un but un peu à la Inzaghi, en mode renard des surfaces. Le deuxième je suis au milieu de terrain, je fais une remise à l'un de mes collègues qui me la remet ensuite en profondeur. Je prends le défenseur central de vitesse et ensuite ça va dans le petit filet d'un extérieur du pied gauche. Pour le dernier, je suis à l'affût sur une frappe repoussée. J'ai forcément gardé le ballon, il est chez moi, au chaud, pas très loin de mon trophée de meilleur joueur de Ligue 2. C'est un vrai souvenir.Maintenant c'est