Mathieu Bodmer : " Quand un joueur m'intéresse, je regarde tous ses matchs "

Mathieu Bodmer a raccroché les crampons en juin 2020, à Amiens. Deux ans plus tard, l'ancien milieu de terrain a été nommé directeur sportif du Havre, qui a profité de la trêve estivale pour chambouler son organigramme. Entre ses nouvelles fonctions chez l'actuel deuxième de Ligue 2 et son activité de consultant pour Prime Video, le Normand est un homme très occupé. Qui se retrouve parfois à regarder des matchs pour le moins improbables.

Ça s'est fait rapidement. On a commencé à discuter avec M. Volpe dans le courant du mois de mai, pour exposer notre projet et la manière dont on voyait le fonctionnement d'un club professionnel. Après ça, il y a eu une deuxième rencontre et, aux alentours du 10-15 juin, il a décidé de nous faire entrer au club. Je dis " nous ", parce qu'à mes côtés, il y a Jean-Michel Roussier, Mohamed El Kharrazeet Julien MomontJ'avais déjà dirigé le club d'Évreux pendant quatre ans. Je faisais tout en même temps : président, directeur sportif, manager général, DG... Ça m'a donné un petit aperçu de toutes les fonctions, sauf celle de coach, qui ne m'intéresse pas. Rentrer dans un club pro, oui, c'était un souhait.

"Il y a énormément de ressources dans ce club. Seulement, elles ont parfois pu s'endormir pour diverses raisons."

Ce qui me plaît, c'est de mettre en place mes idées, ma politique sportive, discuter avec le staff technique qu'on a choisi, avec les joueurs qu'on a amenés, donner leur chance à certains, en relancer d'autres, élaborer une stratégie de recrutement chez les adultes comme chez les jeunes... C'est un travail qui prend beaucoup de temps, mais qui est passionnant.