Mathieu Bodmer : " Oui, peut-être que j'avais un talent incroyable "

Mathier Bodmer a des dizaines de casquettes, encore trois licences de foot et déjà 1000 vies. Entrepreneur, consultant télé, papa, défenseur, président de club, travailleur social, footballeur professionnel, milieu de terrain, grand frère du quartier, international espoir, bachelier avec mention, avant-centre et fan du PSG. Toujours. Alors en attendant de pouvoir rejouer avec son club d'enfance, l'équipe de foot corpo d'Issy-les-Moulineaux et celle de tennis-ballon d'Évreux, et à défaut de pouvoir encore distiller sa science du jeu sur Téléfoot, cet insomniaque engloutit des heures de vidéos de foot. D'un Maritimo Funchal à un match U15 du HAC, en passant par le match retour contre le Barça. Entre, il donne aussi des interviews de deux heures. "Je suis normand, je suis un taiseux." Heureusement.

Je me suis rappelé que 25 ans en arrière, c'était moi. Que j'étais tout timide, que je n'osais pas parler à George Weah et David Ginola. Mon père me disait :Mais pour moi, c'était le George Weah de la télé qui était trop fort au foot. C'était donc important que je m'arrête. Il fallait que je rapproche le monde pro du monde amateur. Ce sont les gens qui vont au stade, qui regardent la télé, qui vont jouer au foot. À cause des réseaux sociaux, la nouvelle génération est moins passionnée. Il y a beaucoup de matchs de foot aujourd'hui à la télé, on peut regarder en replay, il y a des résumés sur internet, les buts... Moi, le match sur Canal du vendredi, j'étais derrière ma télé 30 minutes avant. Je savais qu'il allait commencer à 21h, mais il n'y en avait que deux par semaine, donc j'avais peur de le louper.Avec le PSG, oui. Sinon j'ai trouvé la parade pour ça : je regarde plusieurs matchs en même temps. Ça évite de s'endormir. Je pars du principe que chaque match va m'apprendre quelque chose. Peu importe la division. Je peux être aussi attentif devant un match U15 que de Ligue des champions. Je vais voir un placement, une prise de balle, la découverte d'un joueur. Quand j'étais chez Téléfoot,