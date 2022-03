Mathias Pogba (ASM Belfort) : "En League One, j'ai marché sur le championnat"

Frère aîné de Paul et jumeau de Florentin, l'attaquant Mathias Pogba a posé son mètre 91 à Belfort (N2) cet été et lancé en mars son association Golden Score, qui a pour but d'accompagner et conseiller les sportifs dans leur après-carrière. De quoi se poser, à 31 piges, après une grosse dizaine d'années à sillonner le continent de club en club. Entretien avec l'idole du Racecourse Ground de Wrexham, qu'on appelle "Le Dos" chez les Pogba.

J'ai toujours eu en tête l'idée d'être dans l'entrepreneuriat. Je suis dedans depuis 2019, j'ai eu un premier business avec un barbier à Paris 17, qui existe encore. Avec mes proches et mon équipe de Golden Score, on a vu dans les statistiques que beaucoup de sportifs chutaient dans leur après-carrière , ne savaient pas comment s'en sortir. Mathieu Flamini est un exemple , Martin Braithwaite aussi . Ils ont un business qui tournent très bien, à plusieurs millions d'euros. Si eux peuvent le faire, pourquoi pas nous ? On essaie de sensibiliser tous les sportifs, surtout ceux qui ont moins de revenus que nous : les nageurs, les judokas, les boxeurs... On va essayer de leur donner du boulot en dehors de leurs sports respectifs.Exactement. Cette année, je n'étais pas focalisé sur le sportif, plus sur mes business, et en étant en France, ça allait me faciliter la tâche. Niveau football, ce n'est pas la meilleure année pour moi, le niveau où je vais jouer m'importe moins qu'avant. Ce n'est plus mon objectif principal, mais la passion est toujours là, je continuerai de jouer au foot tant que je peux. Je me suis rapproché de mon frère parce que ça faisait quinze ans qu'on était séparés, ça m'a fait du bien. De temps en temps quand je peux, je vais le voir.