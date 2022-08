information fournie par So Foot • 29/08/2022 à 00:32

Mathias Pogba à son frère Paul : "J'ai failli mourir par ta faute"

Frères ennemis.Vingt-quatre heures après sa vidéo où il annonçait des révélations, Mathias Pogba en a rajouté une couche sur son compte Twitter alors que nous apprenions plus tôt ce dimanche que son frère Paul Pogba avait porté plainte pour

Hahahaha, ce que j'attendais est arrivé : mon petit frère qui commence enfin a montré son vrai visage. Puisque c'est lui qui a commencé a parlé pour mentir à la police et qui fait sortir l'info, on pourra rien me reprocher.?? https://t.co/rwnmaLtiHs

Dans son enquête, France Info évoquait le cas Kylian Mbappé dont le nom est sorti dans cette affaire puisque Mathias Pogba et les maîtres chanteurs auraient menacé Paul de publier des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de jeter un sort à l'attaquant du PSG. Si le milieu de la Juventus a démenti avoir envoyé ces messages, Mathias Pogba n'est visiblement pas du même avis :