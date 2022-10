Mathias Pereira Lage : "Quand j'étais petit, j'étais fan de Vítor Baía"

Il est arrivé au foot avec des gants aux mains quand il était gamin, il s'est aujourd'hui installé en Ligue 1, d'Angers à Brest, en naviguant un peu partout sur le terrain. Mathias Pereira Lage, 25 ans, parle de sa polyvalence, mais aussi de ce que ça fait de manger un 7-0 dans les dents quand on est un joueur de foot professionnel. Sans oublier ses expériences avec les Espoirs du Portugal, aux côtés de João Félix, Diogo Jota et Diogo Dalot. Entretien avec un couteau suisse qui n'a pas choisi le numéro 29 pour faire le fayot auprès du public brestois.

J'ai vécu une saison un peu compliquée. Je n'ai pas beaucoup joué pendant les six premiers mois, car je n'entrais pas dans les plans du coach, Gérald Baticle. La blessure de Jimmy Cabot m'a permis de retrouver un peu de temps de jeu, il m'a fait plus confiance. En fin de saison, il y a eu des discussions pour prolonger, mais j'étais en pleine réflexion. Je pensais à ces six mois, au système et je ne voulais pas trop jouer piston... Brest était déjà venu vers moi pendant l'hiver, mais ce n'était pas le bon moment. Finalement, on a continué à discuter, et ça s'est fait très vite dès la fin du championnat. Il n'y avait pas mille clubs qui me voulaient, j'avais un contrat de trois ans sous les yeux, je ne pouvais qu'accepter.Honnêtement, très mal. Dès la sixième journée, je suis allé voir le coach de moi-même pour lui demander comment je pouvais gagner des minutes, travailler plus, etc. Il m'a expliqué que j'étais victime de ce système à cinq, et je lui ai répondu que je pouvais apporter à de nombreux postes : piston, dans les deux offensifs ou même en numéro 6. À la fin du mois de novembre, il est venu me voir à son tour, et je lui ai dit que je vivais très mal la situation, mais il continuait de se cacher un peu derrière le système en me disant qu'il n'avait rien à me reprocher en matière d'investissement. Humainement, c'est quand même un bon coach, il arrivait à concerner tout le monde, même ceux qui ne jouaient pas. Il venait souvent nous parler, ne serait-ce que pour rigoler, taquiner.