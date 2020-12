Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Match nul entre Le Havre et Clermont Reuters • 15/12/2020 à 00:34







Match nul entre Le Havre et Clermont par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi soir s'affrontaient Le Havre et Clermont pour le compte de la quinzième journée de Ligue 2. Ce match de clôture n'a pas tenu toutes ses promesses car les deux équipes se sont quittés sur un score nul et vierge de 0-0. Ce partage de points n'arrange aucune des deux équipes car les Clermontois avaient l'occasion de grimper à la uatrième place synonyme de barrages à l'accession de Ligue 1 mais restent finalement bloqués à la sixième place. De leur côté les Havrais restent à portée de la zone rouge malgré une avance de sept points. Ils sont à la treizième position.