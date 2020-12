Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Match nul entre Ajaccio et Le Havre Reuters • 07/12/2020 à 23:08







Match nul entre Ajaccio et Le Havre par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi soir s'affrontaient Ajaccio et Le Havre pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 2 au Stade François Coty. Les deux équipes se sont séparées sur un match nul 1-1 après un match haché où les Havrais ont été réduit à 10 après les deux cartons jaunes reçus par Hervé Bazile à la 66ème minute. Les deux buts du match ont été inscrits par Gibaud (40') et Courtet (64', s.p.). Ce match nul n'arrange personne car les deux équipes restent en bas de tableau aux 13èmes et 15èmes place, Le Havre étant la mieux placée des deux.