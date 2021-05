Mason Mount, la qualité pistonnée

Formé à Chelsea dès l'âge de six ans et admirateur de la première heure de Frank Lampard, Mason Mount sera l'un des principaux atouts des Blues face à Manchester City en finale de Ligue des champions. Émancipé de son mentor et parfaitement épanoui dans l'équipe de Thomas Tuchel, le jeune Anglais compte bien frapper une nouvelle fois à Porto pour porter les Londoniens vers un deuxième sacre continental.

Le gamin de Chelsea

Lampard

Un ballon récupéré haut dans les pieds de Wilfried Ndidi, une frappe croisée de l'entrée de la surface... et Mason Mount peut exulter : le jeune Anglais vient d'inscrire son premier but sous les couleurs de Chelsea, le soir de sa première sortie à Stamford Bridge. Finalement ? Un nul 1-1 contre Leicester, mais qu'importe : sa trajectoire dans l'ouest de Londres est lancée. Tout simplement logique, pour un jeune homme qui rêve de revêtir la tunique desdepuis qu'il est gamin.Retour en 2005. Mason Mount, 6 ans, grandit entouré par le foot. Son père, entraîneur semi-pro, dirige la destinée d'Havant Town. Mais le gamin vise déjà plus grand et intègre l'de Chelsea, deux ans à peine après avoir déjà tapé dans ses premiers ballons. L'occasion pour le garçon et sa belle mèche de poser, déjà, aux côtés de l'une de ses idoles : Frank Lampard. C'est donc à Londres que l'international anglais fait ses gammes, jusqu'à intégrer l'équipe U18 du club dès ses 14 ans. Mais son premier fait d'armes doit attendre l'été 2017, et un Euro U19 remporté lors d'un été royal pour toutes les sélections jeunes des(Mondial U20, tournoi de Toulon, finale de l'Euro U17).Vient alors l'heure de goûter au monde professionnel, pour Mason Mount. Mais comme c'est de coutume à Chelsea, ce sera loin du Bridge et de Cobham. Direction les Pays-Bas et le Vitesse Arnhem pour s'aguerrir, en prêt., rappelle-t-il, dans une interview auen février 2018.Un rêve qui se rapproche encore un peu, au terme d'une saison conclue avec le titre de meilleur joueur de l'équipe et une place dans le XI de la saison d'Eredivisie.