Mason Greenwood, le théâtre des cauchemars

Accusé de violences et de viol par Harriet Robson, Mason Greenwood est devenu l'ennemi numéro un ces dernières heures de l'autre côté de la Manche. Le jeune attaquant anglais a été interpellé par la police locale ce dimanche, alors que Manchester United a d'ores et déjà affirmé que le joueur ne foulerait plus les pelouses en attendant de voir cette sombre affaire être éclaircie, sans donner davantage de détails.

Mise à pied immédiate

Tôt dans la matinée de ce dimanche 30 janvier, Harriet Robson a vidé son sac. Cette femme, considérée outre-Manche comme la compagne ou ex-compagne de Mason Greenwood, n'a guère laissé de place au doute sur son compte Instagram. Elle accuse l'homme de 20 ans de violences à son encontre et de l'avoir forcée à avoir un rapport sexuel. Les preuves, révoltantes en plus d'être accablantes, font froid dans le dos. Sur plusieurs photos, on voit le corps de cette jeune femme marqué par des contusions ainsi que son visage ensanglanté, avec cette légende :Puis un enregistrement audio glaçant :entend-on.rétorque alors une voix d'homme. Rapidement supprimées, cesont eu le temps de faire le tour des réseaux sociaux. Heure après heure, l'affaire est en train de secouer Manchester United.Forcément avertis de ces accusations, lesn'ont pas mis bien longtemps à réagir., pouvait-on lire dans une première déclaration. Puis, quelques heures plus tard, le club mancunien s'est fendu d'un communiqué expliquant que. Une décision inévitable et rendue d'autant plus logique par l'interpellation du joueur ce dimanche par la police britannique, qui a affirmé que l'intéresséet que. Autrement dit, Greenwood n'est pas près de renfiler ses crampons. D'autant que la justice britannique sait se montrer inflexible quand il le faut, l'exemple Benjamin Lire la suite de l'article sur SoFoot.com