Martyn Routledge : "Les écussons ouvrent une fenêtre vers le club"

Dans The Beautiful History, l'auteur et graphiste britannique Martyn Routledge propose de raconter l'histoire de son pays en décryptant les écussons de West Ham, Norwich City et Manchester United, mais aussi ceux du Eastleigh FC et de Colchester United.

En 2018, j'ai sorti un premier livre intitulé, qui explique d'où viennent les écussons, ce qu'ils veulent dire, pourquoi les équipes ont commencé à les porter, pourquoi on les modifie et le symbolisme derrière nombre d'entre eux. On y expliquait que beaucoup d'équipes du Yorkshire ont une rose blanche sur leurs écussons, alors que beaucoup d'équipes du Lancashire arborent une rose rouge. C'est l'héritage de la guerre des Deux-Roses. Puis on expliquait que l'écusson de Plymouth a un navire dessus, qui n'est autre que le. On pouvait comprendre l'histoire britannique, ses personnages clefs, ses événements importants à travers les écussons. J'ai donc eu l'idée de raconter une histoire chronologique de la Grande-Bretagne racontée à travers les écussons. Les écussons ouvrent une fenêtre vers le club, mais aussi vers sa ville, ses fans et sa région. Par exemple, l'un des premiers que l'on a pensé à inclure est celui de Colchester. Il y a un aigle romain dessus car, à l'époque romaine, Colchester faisait figure de capitale de la Britannia.Quand j'étais tout petit, je supportais Manchester United. Si tu regardes les maillots de Best et Charlton, il n'y a rien dessus. Ils étaient intégralement rouges. Ils n'utilisaient les écussons que pour certaines occasions, comme des finales de coupe. Puis ils ont commencé à utiliser le diable rouge. Très frappant. J'ai découvert que son histoire découle de celle du club de rugby de Salford. En 1933-1934, le club est parti en tournée en France. Ils portaient un maillot rouge, ils étaient incroyables et gagnaient tous les matchs. Un journaliste local les a décrits comme des. Ça leur a plu, et ils ont utilisé cette image. Deux décennies plus tard, Manchester United cherchait un surnom, et ils ont décidé d'utiliser ça aussi. Crawley Town utilisait un diable rouge bien avant Manchester United. Plus tard, à 14 ans, quand mes potes et moi pouvions Lire la suite de l'article sur SoFoot.com