Martin Terrier sur son nuage à Rennes et dans le débat pour l'équipe de France

Auteur d'un doublé de la tête contre l'OL, Martin Terrier ne cesse d'impressionner à Rennes, où l'attaquant de 25 ans a pris une autre dimension depuis un an. Une régularité inédite depuis le début de sa carrière et des performances remarquables qui laissent penser qu'il n'est plus très loin de l'équipe de France.

"Martin, en ce moment, il est monstrueux. Il est à la finition, il est dans le jeu, il est omniprésent." Steve Mandanda

Un attaquant total

Il va bientôt falloir trouver de nouveaux superlatifs pour parler de Martin Terrier, auteur d'un doublé de la tête ce dimanche pour guider le Stade rennais vers un nouveau succès contre Lyon . Ce n'est même pas la revanche d'un ex décidé à plomber son ancien club, c'est simplement la routine pour l'attaquant de 25 ans. Peu importe l'adversaire, Terrier est en lévitation, dans une autre dimension, celle qui lui permet d'être un ton au-dessus de tout le monde sur un terrain de manière très flagrante. Face à l'OL, le monsieur plus des Rouge et Noir a parfois eu du déchet, mais il a su s'élever au bon moment pour claquer deux coups de tête parfaitement placés. Le premier où le cuir chevelu a suffi pour bonifier un caviar de Benjamin Bourigeaud, le second pour reprendre un centre pourtant pas simple d'Adrien Truffert et offrir la victoire à Rennes., résumait Bruno Genesio après la partie.Depuis maintenant un an, Terrier marche sur l'eau. Ce n'est plus un état de grâce, c'est l'avènement d'un joueur de très haut niveau.Les supporters de Lyon n'ont peut-être pas reconnu ce joueur frustrant qui avait quitté le club à… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com