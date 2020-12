Martin Djetou : "Márquez, je l'appelais Pete Sampras"

Rouage important de l'AS Monaco entre 1996 et 2001, Martin Djetou revient sur son second titre de champion de France, les débuts de Claude Puel en tant qu'entraîneur et l'affaire du tunnel du Vélodrome.

"Gallardo, il était tellement facile que la plupart des clubs avait mis une pièce sur sa tête."

Avant le début de saison, le président Campora nous avait dit :C'était le changement de siècle, on avait à cœur de bien faire. Ça pouvait venir de partout avec cette équipe, parce qu'on avait des joueurs de tous les profils : vitesse, jeu dans les couloirs, frappes de loin, jeu de tête... On était complets. Il y avait beaucoup de jeunes, mais on avait aussi la, l'expérience, la technique de Simone, de Gallardo... Moi, j'avais le goût du combat, des duels, de la conquête du ballon. Tigana et Puel m'appelaient le guerrier. Quand Claude Puel était joueur, j'entendais dire que c'était le joueur sur lequel on ne comptait pas, mais, finalement, dès que le coach faisait son équipe, c'était le premier nom qu'il mettait sur le tableau. C'était un vrai soldat, comme moi. Je me reconnaissais en lui. Je suis assez discret, mais quand il fallait dire les choses, j'y allais. Et j'étais super bien entouré. Un joueur comme Costinha disait aussi ce qu'il avait à dire. Moi, je préférais donner le ton, dans l'entame de match, l'intensité... Une fois, Benarbiam'avait dit :C'étaient des super mots. J'étais dans ce registre-là. En 2000, Lamouchi, Simone ou Barthez prenaient plus facilement la parole.Quand je suis arrivé à Monaco en 1996, Claude était toujours le premier habillé avant le début de l'entraînement. Parfois, il faisait même presque sa petite séance avant l'entraînement. La première fois qu'on se croise réellement, il est déjà habillé et on est convoqués dans le bureau du coach.