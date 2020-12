Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Martin Cater remporte le Super G Reuters • 13/12/2020 à 14:38







Martin Cater remporte le Super G par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche se déroulait le Super G du Val d'Isère comptant pour la Coupe du Monde de ski alpin. Le Slovène Martin Carter s'est imposé en 2:04:57 devant l'Autrichien Otmar Striedinger avec 0,22s d'avance et le Suisse Urs Kryenbuehl devancé de de 0,27s. Le Français Johan Clarey a lui terminé à la cinquième place après une bonne course terminée avec 0,42s. Au classement général c'est toujours le Français Alexis Pinturault en tête avec 276 points, en deuxième position on retrouve le Suisse Marco Odermatt à 16 points et Filip Zubcic pointe lui à 68 points.