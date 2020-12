Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Marta Bassino s'impose au Géant dames de Courchevel. Reuters • 12/12/2020 à 14:25 Temps de lecture: 1 min







Marta Bassino s'impose au Géant dames de Courchevel. par Hugo Peres (iDalgo) Aujourd'hui se dérouler l'étape du Géant dames de Courchevel pour la coupe du monde féminine de ski alpin. C'est l'Italienne, Marta Bassino, deuxième au classement général qui s'est imposée ce samedi 12 décembre. L'Italienne s'est offert son deuxième succès de la saison en géant en s'imposant devant la Suédoise Sara Hector, 7e au classement général, de 0"46 centièmes. La leader du classement général, Petra Vhlova termine troisième de cette épreuve à 0"59 de l'Italienne. Au classement général, c'est la Slovaque, Petra Vlhova qui reste première, l'Italienne Marta Bassino est deuxième et la Suisse, Michelle Gisin 8e de l'épreuve du jour est troisième au classement général de cette coupe du monde de ski alpin.