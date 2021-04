Marsoni Sambu : "À Cholet, on m'appelle le Rasta Rockett"

Arrivé à Cholet il y a moins d'un an, Marsoni Sambu fait aujourd'hui le bonheur d'un candidat à la montée en Ligue 2 que personne n'avait vu venir. Son match de Danone Cup face à Maxwel Cornet, sa comparaison avec Thomas Meunier, ses folies capillaires... Rencontre avec le latéral droit belge de 24 ans, qui dévoile le secret de sa pointe de vitesse : les soupes de sa mère.

"C'était un plaisir de voyager avec son équipe, de voir Zidane et de jouer au Parc des Princes."

En Belgique, j'étais tout le temps entouré ! J'ai toujours joué au football à Liège. Là-bas, j'avais tous les jours quelque chose à faire. J'étais avec mes potes, ma famille. Ici, je suis plus livré à moi-même. Après le foot, je dois m'occuper de moi tout seul ! Je dois prendre soin de moi, c'est d'ailleurs ici que j'ai appris à me faire à manger. Mon approche des entraînements et des matchs a changé, elle aussi : je suis plus concentré, j'ai moins de distractions. De ce point de vue, le coronavirus est un mal pour un bien. Que tout soit fermé, ça m'aide à me concentrer sur mon football. Je suis ici pour jouer au football : avant de faire le touriste, je dois rester focus sur ma mission première. Cholet est une ville sportive, on ne peut pas sortir sans voir de sportifs dans les rues. Les habitants sont concernés par le sport, ils soutiennent l'équipe. Il y a l'objectif de voir l'équipe de foot monter aussi haut que celle de basket, qui joue en Pro A.C'était en 2008, j'avais douze ans. C'est une expérience de représenter son pays ! Je ne sais pas si depuis, la Belgique a réalisé un meilleur exploit que nous à l'époque. On avait été éliminés en quarts de finale par la France, qui a fini par gagner cette année-là. C'était un plaisir de voyager avec son équipe, de voir Zidane et de jouer au Parc des Princes. Je ne pensais pas pouvoir en arriver là un jour. L'équipe de France contre qui on a joué, c'était principalement le FC Metz. Il y avait Maxwel Cornet, notamment. Nous, on était plutôt une sélection. J'étais avec mes potes.